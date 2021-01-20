«في عالم الموضة».. كيف سيبدو أسلوب جيل بايدن كالسيدة الأولى لأمريكا؟

أسلوب محافظ أنثوى

رسائل للجمهور

ارتداء أقنعة الوجه

تدعم الأزياء المستدامة

تذهب جيل بايدن إلى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بعد تنصيب زوجها جو بايدن، كرئيسًا للولايات المتحدة، حيث ستتولى دورها الجديد كسيدة أولى، لهذا سيكون عالم الموضة على موعد مع أزيائها التى ستمثل أزياء أمريكا بالتأكيد بعد هذا اليوم.ونستعرض فى السطور التالية كيف سيبدو أسلوب جيل بايدن كسيدة أمريكا الأولى، بحسب موقع wwd الشهير فى عالم الموضة والأزياء.ظل أسلوب بايدن ثابتًا إلى حد كبير منذ أن ظهورها خلال فعاليات الحملة الانتخابية لزوجها، إذ تبدو أزياءها ذات أسلوب محافظ وأنثوي، لأنها غالبًا ما تختار فساتين "A-line" البسيطة التصميم، من مجموعة تمتاز من الألوان الجريئة والأنماط التقليدية المقترنة بالأزرار المطابقة للأزرار.ربما يكون أحد أوجه التشابه بين أسلوب بايدن وميلانا ترامب، هو أنها لا تخجل من الإدلاء برسائل من خلال اختياراتها للموضة التى ترتديها، فخلال الحملة الرئاسية لزوجها جو بايدن، كانت ترتدي بانتظام قطعًا تنقل الرسائل، على سبيل المثال حينما نسقت فستانًا من اللون الأرجواني اللامع مع حذاء كُتب عليه كبمة "Vote" من الإصدار المحدود من علامة Stuart Weitzman عندما صوتت في وقت مبكر في الانتخابات الرئاسية جنبًا إلى جنب مع زوجها في ويلمنجتون، بفلوريدا في أكتوبر الماضي.اعتادت جيل بايدن الظهور، بأقنعة الوجه، الأمر الذي يمثل تصريحًا في حد ذاته، حيث نادرًا ما كانت تفعل ميلانيا ترامب ذلك، ملتزمة بالقواعد التى وضعتها لجنة المناقشات الرئاسية بشأن ارتداء الأقنعة لأعضاء الجمهور.خلال فترة عملها بحملة زوجها بايدن فى الانتخابات الرئاسية، كانت ترتدي بانتظام فساتين مصممة للخطابات العامة، واحدة من أكثر القطع التي ارتدتها هي فستان علامة "جابرييلا هيرست" المصنوع بشكل مستدام، الأخضر اللون، والذي ارتدته مرة أخرى، مؤخرًا، في المناظرة الرئاسية الأولى في سبتمبر الماضي.