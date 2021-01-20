والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

‎بدأت النيابة العامة بالدقهلية التحقيقات الأولية مع الأب الذى قام بتعرية نجلته وزوجته، حيث استدعت النيابة رمضان حسنى رمضان، 38 سنة، ومقيم فى قرية بانوب، وزوجته آمال بسيوني؛ لسماع أقوالهما.‎وقال الزوج في التحقيقات إن لديه فيديوهات مخلة لزوجته، واتهمها بعدم الشرف لوجود علاقة بخطيبها السابق.وعن ضربها وضرب والدها أقر بذلك، معللًا أنه بسبب أفعالها وعلاقتها غير الشرعية بخطيبها السابق.وأضاف رمضان، قائلاً: "مش بنتي، أنا مظلمتهاش، أنا كنت بحبها واتجوزتها عن حب، وكنت براعي ربنا فيها، ولكن بعد مشاهدة تلك الفيديوهات أصبح الأمر متغيرًا، وخوفت من أن تكون الطفلة "سيدة" ليست ابنتى بعد ما شاهدت ذلك".