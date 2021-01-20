اختيار استثنائي وردا على ترامب.. رسائل وراء بدلة بايدن يوم تنصيبه

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن يختار بدلته من علامة الأزياء الشهيرة Ralph Lauren، في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، في خطوة أثارت الكثير من التكهنات والرسائل التي يود الرئيس المنتخب توجيهها للجمهور.

بايدن

- صورة كلاسيكية

وبحسب صحيفة "ذا جاردن" البريطانية، لم يكن اختيار بايدن لعلامة رالف لورين مجرد اختيار بدون هدف، وإنما هذه العلامة التجارية للأزياء ذات صورة كلاسيكية تناسب جميع الأمريكيين، إذ يتم ارتداؤها من قبل الأمريكيين فى الكثير من المناسبات، من جوائز الأوسكار وصولًا إلى شرائها من المركز التجارية، فهي فاخرة وعالية الجودة ومتوسطة السعر وفى متناول الكثيرين.



- مظهر البدلة



وتشير الصحيفة البريطانية، أنه المتوقع أن تكون بدلة بايدن أحادية الصدر، ذات زرين، لونها أزرق غامق، يرتدى أسفلها قميص أبيض أو أزرق فاتح.



- رسائل سياسية



وتقول صحيفة ذا جارديان، أن بدلة بايدن، من علامة رالف لورين، تتناسب مع الحالة المزاجية التي تعيشها أمريكا الآن، التي سيجري فيها التنصيب في واشنطن، علامة على أنه ستنتهي اضطرابات السنوات الأربع من حكم دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول.



- الرد على ترامب



كما جاء اختيار "رالف لورين" متناغمًا مع الحالة المزاجية وغير المبهرجة التي سيجري فيها التنصيب بواشنطن، وهو ما قرأته الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن اختيار هذه البدلة جاء باعتباره ردًا ماكرًا على حقبة الرئيس دونالد ترامب، التي سادتها البهرجة والمبالغة، بحسب الصحيفة. وبحسب صحيفة "ذا جاردن" البريطانية، لم يكن اختيار بايدن لعلامة رالف لورين مجرد اختيار بدون هدف، وإنما هذه العلامة التجارية للأزياء ذات صورة كلاسيكية تناسب جميع الأمريكيين، إذ يتم ارتداؤها من قبل الأمريكيين فى الكثير من المناسبات، من جوائز الأوسكار وصولًا إلى شرائها من المركز التجارية، فهي فاخرة وعالية الجودة ومتوسطة السعر وفى متناول الكثيرين.وتشير الصحيفة البريطانية، أنه المتوقع أن تكون بدلة بايدن أحادية الصدر، ذات زرين، لونها أزرق غامق، يرتدى أسفلها قميص أبيض أو أزرق فاتح.وتقول صحيفة ذا جارديان، أن بدلة بايدن، من علامة رالف لورين، تتناسب مع الحالة المزاجية التي تعيشها أمريكا الآن، التي سيجري فيها التنصيب في واشنطن، علامة على أنه ستنتهي اضطرابات السنوات الأربع من حكم دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول.كما جاء اختيار "رالف لورين" متناغمًا مع الحالة المزاجية وغير المبهرجة التي سيجري فيها التنصيب بواشنطن، وهو ما قرأته الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن اختيار هذه البدلة جاء باعتباره ردًا ماكرًا على حقبة الرئيس دونالد ترامب، التي سادتها البهرجة والمبالغة، بحسب الصحيفة.

بايدن