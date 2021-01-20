اختيار استثنائي وردا على ترامب.. رسائل وراء بدلة بايدن يوم تنصيبه
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:36 م
سارة ساويرسطباعة
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن يختار بدلته من علامة الأزياء الشهيرة Ralph Lauren، في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، في خطوة أثارت الكثير من التكهنات والرسائل التي يود الرئيس المنتخب توجيهها للجمهور.
بايدن
- صورة كلاسيكية
وبحسب صحيفة "ذا جاردن" البريطانية، لم يكن اختيار بايدن لعلامة رالف لورين مجرد اختيار بدون هدف، وإنما هذه العلامة التجارية للأزياء ذات صورة كلاسيكية تناسب جميع الأمريكيين، إذ يتم ارتداؤها من قبل الأمريكيين فى الكثير من المناسبات، من جوائز الأوسكار وصولًا إلى شرائها من المركز التجارية، فهي فاخرة وعالية الجودة ومتوسطة السعر وفى متناول الكثيرين.
- مظهر البدلة
وتشير الصحيفة البريطانية، أنه المتوقع أن تكون بدلة بايدن أحادية الصدر، ذات زرين، لونها أزرق غامق، يرتدى أسفلها قميص أبيض أو أزرق فاتح.
- رسائل سياسية
وتقول صحيفة ذا جارديان، أن بدلة بايدن، من علامة رالف لورين، تتناسب مع الحالة المزاجية التي تعيشها أمريكا الآن، التي سيجري فيها التنصيب في واشنطن، علامة على أنه ستنتهي اضطرابات السنوات الأربع من حكم دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول.
- الرد على ترامب
كما جاء اختيار "رالف لورين" متناغمًا مع الحالة المزاجية وغير المبهرجة التي سيجري فيها التنصيب بواشنطن، وهو ما قرأته الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن اختيار هذه البدلة جاء باعتباره ردًا ماكرًا على حقبة الرئيس دونالد ترامب، التي سادتها البهرجة والمبالغة، بحسب الصحيفة.
وبحسب صحيفة "ذا جاردن" البريطانية، لم يكن اختيار بايدن لعلامة رالف لورين مجرد اختيار بدون هدف، وإنما هذه العلامة التجارية للأزياء ذات صورة كلاسيكية تناسب جميع الأمريكيين، إذ يتم ارتداؤها من قبل الأمريكيين فى الكثير من المناسبات، من جوائز الأوسكار وصولًا إلى شرائها من المركز التجارية، فهي فاخرة وعالية الجودة ومتوسطة السعر وفى متناول الكثيرين.
- مظهر البدلة
وتشير الصحيفة البريطانية، أنه المتوقع أن تكون بدلة بايدن أحادية الصدر، ذات زرين، لونها أزرق غامق، يرتدى أسفلها قميص أبيض أو أزرق فاتح.
- رسائل سياسية
وتقول صحيفة ذا جارديان، أن بدلة بايدن، من علامة رالف لورين، تتناسب مع الحالة المزاجية التي تعيشها أمريكا الآن، التي سيجري فيها التنصيب في واشنطن، علامة على أنه ستنتهي اضطرابات السنوات الأربع من حكم دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول.
- الرد على ترامب
كما جاء اختيار "رالف لورين" متناغمًا مع الحالة المزاجية وغير المبهرجة التي سيجري فيها التنصيب بواشنطن، وهو ما قرأته الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن اختيار هذه البدلة جاء باعتباره ردًا ماكرًا على حقبة الرئيس دونالد ترامب، التي سادتها البهرجة والمبالغة، بحسب الصحيفة.
بايدن
- تعبير عن الخصوصية
تروى مؤرخة الأزياء الأمريكية، إيما مكليندون، بحسب "ذا جارديان" أن علامة رالف لورين "باتت علامة تجارية مرادفة لأمريكا على المسرح العالمي، إذ يتم استخدامها في العديد من المناسبات بدءًا من الحملات الإعلانية الخاصة بالشركات، وانتهاءً بالأزياء الموحدة باللون الأحمر والأبيض والأزرق التي تم تصميمها للفريق الأوليمبي الأمريكي".
- أمريكا متحدة
و لطالما كانت علامة رالف لورين، اختيار عدة مسؤولين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، وهكذا تصف مكليندون اختيار هذه العلامة التجارية تحديدًا، "بهذه الطريقة، يمكن النظر إلى اختيار بايدن لرالف لورين على أنه انحياز لعلامة تجارية أمريكية مدعومة من كلا الحزبين"، إذ تصف الصحيفة هذا الأمر بأنه يتناسب بالتأكيد مع شعار تنصيب هذا العام "أمريكا المتحدة".
- اختيار استثنائي
وجاء اختيار ملابس بايدن لهذه البدلة يوم تنصيبه، يختلف بذكاء عن الاختيار المتوقع لشركة "بروكس براذرز" والتي ارتدى منها 41 رئيسًا من الرؤساء الـ45 السابقين ملابسها، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، وترامب، حيث أشارت الصحيفة البريطانية، أن اختيار البدلة ذات التصنيع المحلي، جاء ليؤكد على اختيار استثنائي أمريكي خالصًا.
تروى مؤرخة الأزياء الأمريكية، إيما مكليندون، بحسب "ذا جارديان" أن علامة رالف لورين "باتت علامة تجارية مرادفة لأمريكا على المسرح العالمي، إذ يتم استخدامها في العديد من المناسبات بدءًا من الحملات الإعلانية الخاصة بالشركات، وانتهاءً بالأزياء الموحدة باللون الأحمر والأبيض والأزرق التي تم تصميمها للفريق الأوليمبي الأمريكي".
- أمريكا متحدة
و لطالما كانت علامة رالف لورين، اختيار عدة مسؤولين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، وهكذا تصف مكليندون اختيار هذه العلامة التجارية تحديدًا، "بهذه الطريقة، يمكن النظر إلى اختيار بايدن لرالف لورين على أنه انحياز لعلامة تجارية أمريكية مدعومة من كلا الحزبين"، إذ تصف الصحيفة هذا الأمر بأنه يتناسب بالتأكيد مع شعار تنصيب هذا العام "أمريكا المتحدة".
- اختيار استثنائي
وجاء اختيار ملابس بايدن لهذه البدلة يوم تنصيبه، يختلف بذكاء عن الاختيار المتوقع لشركة "بروكس براذرز" والتي ارتدى منها 41 رئيسًا من الرؤساء الـ45 السابقين ملابسها، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، وترامب، حيث أشارت الصحيفة البريطانية، أن اختيار البدلة ذات التصنيع المحلي، جاء ليؤكد على اختيار استثنائي أمريكي خالصًا.