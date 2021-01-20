تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدير مواس فى المنيا

حررت حملات متابعة الالتزام بارتداء الكمامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمركز ديرمواس جنوب المحافظة المنيا 20 محضرًا مخالفًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.قالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية واصلت تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.وأضافت رئيس المركز أنه خلال حملات المتابعة بوسائل النقل العامة والمحلات والمطاعم والمقاهى والمحلات التجارية تم تحرير 20 محضرًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.