تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدير مواس فى المنيا
الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:50 م
المنيا ـ على حسينطباعة
حررت حملات متابعة الالتزام بارتداء الكمامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمركز ديرمواس جنوب المحافظة المنيا 20 محضرًا مخالفًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.
قالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية واصلت تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.
وأضافت رئيس المركز أنه خلال حملات المتابعة بوسائل النقل العامة والمحلات والمطاعم والمقاهى والمحلات التجارية تم تحرير 20 محضرًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.
قالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية واصلت تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.
وأضافت رئيس المركز أنه خلال حملات المتابعة بوسائل النقل العامة والمحلات والمطاعم والمقاهى والمحلات التجارية تم تحرير 20 محضرًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.