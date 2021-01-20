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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد تنصيب بايدن.. وأهم الاستعدادات للحفل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:10 م
بايدن
بايدن
وسام عطية
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مع استعدادات من حالة استنفار أمنى وتشديد في الإجراءات الاحترازية ايضا في الساعات القليلة القادمة.. ينتظر العالم الان موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وأهم الاستعدادات لحفل تنصيبه، بعد ما حدث الكثير منذ بداية العام وحتي الان، ليتولى مقاليد الحكم وبدء ولايته ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

موعد تنصيب بايدن

وسيتم استلام رئيس البلاد المنتخب رسميًا جو بايدن مهام منصبه ليكون رئيسًا فعليًا للولايات المتحدة اليوم في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي الأمريكي.

يأتي ذلك بعد خروج الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهي صلاحيته دونالد ترامب في في مسيرات؛ للتأكيد على ادعائه أن الانتخابات الرئاسية قد سُرقت منه، فيما قامت المتظاهرين يدفعون المتاريس المعدنية المحيطة بالجزء الخلفي من مبنى الكابيتول، واقتحموا الحقول العشبية المؤدية إليها أيضا، يصرخون في فجر الـ 6 يناير 2021 الحالي بـ "إلى الأمام، الولايات المتحدة! الولايات المتحدة الأمريكية!".

أهم الاستعدادات لحفل تنصيب رئيس أمريكا الجديد

واستعدت الولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادات من حالة استنفار أمنى وتشديد في الإجراءات الاحترازية ايضا بشكل مشدد للغاية.

وفي وقت اجتماع أعضاء الكونجرس لفرز أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن، داخل مبنى الكابيتول، وقت الهجوم عليه، بينما خارج المبنى، وقفت الشرطة على درجات السلم بجانب فوق حشد متزايد من المتظاهرين.

بينما اعتقلت المباحث الفيدرالية الأمريكية «إف بي آي» في الساعات الأولى من اليوم باعتقال 110 أمريكيين على خلفية تحقيقات تجرى في واقعة اقتحام الكابيتول، والدعوة لأعمال عنف، كما أعلنت حالة استنفار شامل في صفوف أفراد الشرطة، التي تلقت أوامر في الساعات الأولى من صباح اليوم باستدعاء أعداد إضافية من ولايات فيلاديلفيا ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وهيوستن؛ لدعم قوات الشرطة والحرس الوطني، التي تم الدفع بها إلى العاصمة واشنطن لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

كما سيحضر باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المرتقب، بينما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة، بهبوط المروحية التي ستقله إلى فلوريدا وذلك لعدم حضور تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.

يأتي ذلك بعد ان رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" طلب ترامب في بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم قبل تنصيب بايدن.

وهذا الرفض من قبل البنتاجون ناتج عن تحريض ترامب لانصاره للهجوم ع الكونجرس الأمريكي والكابيتول لنشر العامة بأن يظهر للعالم أن الأمريكيون غاضبون من التزوير الذي حدث في الانتخابات الامريكية كما قال ترامب وأنصاره ولكن المحكمة كذبت كل تصريحاته بفوز بايدن بفارق واضح وصرحت بعدم تزوير تلك الانتخابات.

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