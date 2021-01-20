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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات الإيراني بسبب عدم حجب «إنستجرام»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:53 م
محمد جواد
محمد جواد
منار أحمد
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أعلن المدعي العام للقضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات لعدم تنفيذ أمر حجب تطبيق "إنستجرام" وهو التطبيق الوحيد غير المحجوب والأكثر استخداما في إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاتهامات الموجهة لوزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، بالإضافة إلى رفضه الأمر القضائي بحجب إنستغرام، شملت عدم تنفيذ أمر المجلس السيبراني بخصوص تقليص نطاقات التطبيقات الأجنبية، وكذلك عدم حظر برامج كسر الحجب.

وكان سعيد رضا عاملي، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، قد قال في وقت سابق إن سياسة الحجب أعطت نتائج عكسيةودفعت بأكثر من 30 مليون مواطن لاستخدام برامج كسر الحجب.

ويعد تطبيق إنستجرام في الوقت الحاضر المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل التواصل الأجنبية التي لم تمنعها الحكومة الإيرانية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود " في باريس، قد أعلنت في بيان سابق أن المجلس السيبراني، المدرج مع رئيسه أبو الفضل فيروز آبادي، على قائمة العقوبات الأميركية، يعد واحدا من عشرين كيانًا حكوميًا وغير حكومي لديها سجل أسوأ في قمع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

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