البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام معاملات اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضًا من المتعاملين الأفراد.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي»، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.