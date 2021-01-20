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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«شهامة قاضٍ».. ترك المنصة لإنقاذ حياة محامٍ

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:23 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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شهدت محكمة جنح قسم الجيزة موقفا شهما وشجاعا من المستشار الجليل رئيس الدائرة، عقب نزوله من منصة القضاة لإنقاذ محامي، ليبرهن حراس العدالة من رجال القضاة والنيابة العامة يوما بعد يوم أنهم "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

و روى عدد من المحامين الحاضرين للجلسة تفاصيل ما حدث، أمس الثلاثاء، في القاعة 6 الدور الثالث بمحكمة جنوب الجيزة توجه زميل محامي للمرافعة أمام القاضي وقف عند المنصة في المرافعة، ثم فجأة سكت ومال برأسه على المنصة ولم يستطيع التكلم فطلب القاضي من المحامين نجدته ثمفقد الوعي.

و يروي الشهود ان القاضي انتفض من علي المنصة ونزل مسرعًا لمساعدة المحامين في محاولة إنقاذ المحامي، وطلب من المحامين نقل الزميل لغرفة المداولة، وبدأ القاضي والمحامين محاولة انقاذ المحامي داخل غرفة المداولة بتنشيط عضلة القلب.

كان المحامي يردد "ولادي ولادي ولادي"، فيرد عليه القاضي " متخفش كلنا معاك أنا والزملاء كلنا معاك متخافش هتقوم بالسلامة" وظل يربت عليه كأنه شقيقه، ويردد "والله انا معاك وكلنا معاك".

وعقب الاتصال بسيارة الإسعاف طلب المحامون نقله علي مقر نقابة المحامين بالمحكمة، فرفض القاضي الجليل وقال لهم " قال احنا ايه وانتوا ايه احنا واحد يا أساتذة الزميل هينزل من هنا علي سيارة الإسعاف"، وأضاف القاضي الشهم "مش هشتغل الجلسة غير لما اطمن علي المحامي، احنا واحد مفيش فرق"، وعقب استرداد الزميل عافيته بحضور الأطباء واطمئنان القاضي الشهم عليه بدأ في استئناف الجلسة.

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