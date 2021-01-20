أحمد فؤاد سليم ومها نصار ينضمان لـ«الطاووس»

تعاقد كل من الفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنانة مها نصار، على المشاركة في بطولة مسلسل" الطاووس" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير.وبدأ أحمد فؤاد سليم، ومها تصوير مشاهدهما بالمسلسل في استوديو مصر، على أن يتم الانتقال خلال الأيام المقبلة للتصوير في ديكور آخر، خاصة أنهما يقدمان أدوارا محورية في أحداث المسلسل، في ظل حرص المخرج على التصوير بشكل مستمر لسرعة الانتهاء من نسبة كبيرة من العمل.يشار إلي أن مسلسل الطاووس، من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محام مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.يذكر أن آخر أعمال المخرج رءوف عبدالعزيز الدرامية مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته النجم هاني سلامة، كما يعد كل من مسلسل المواطن أكس، وفيرتيجو، والقيصر، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير.