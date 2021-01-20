«يوحنا المعمدان» موضوع العظة الأحدث للقمص بيجول

ترأس القمص بيجول، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، صباح اليوم القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار مرقس الكويت.وألقى القمص بيجول عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان " يوحنا المعمدان مثال للاتضاع"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد.واحتفلت الكنائس، امس بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.