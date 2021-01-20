منافذ بيع الخضر والفاكهة تقضي على احتكار الأسواق بالوادي الجديد

طفرة جديدة وإنعاش ملحوظ ورضى بين المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، بعد إن كان الجميع ينتظر سيارات الباعة الجائلين من محافظات الصعيد ليشتروا منها قوت يومهم ليساعدهم على الحياة المعيشية، أصبح الحلم حقيقة بتنفيذ منافذ بيع للخضر والفاكهة بكل قرية وبكل مركز بالمحافظة.حيث تم الاهتمام بتنفيذ الصوب الزراعية وزيادة عددها وتنفيذ منافذ لبيع تلك المنتجات الزراعية من القيادة السياسية بداية من رئيس الجمهورية ومرورا بالمحافظين ورؤساء المراكز والقرى.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن من أهم الأولويات التي تنفذ هذه الأيام فتح منافذ بجميع المراكز والقرى لتوفير جميع المنتجات من الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.وأضاف الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن المنافذ المقامة بجميع القري والشوادر المتواجدة بالمراكز لاقت استحسان ورضى الجميع، وذلك بوجود جميع الأصناف المتنوعة من الخضر والفاكهة المنزرعة بالصوب الزراعية وغيرها.حيث بدء محافظ الوادي الجديد بفتح منافذ لبيع منتجات مشروع الصوب الزراعية بالكيلو 10 طريق الخارجة أسيوط المقام على مساحة ٢٥ فدانا، ويشمل 20 صوبة لإنتاج الخضار ومشاتل الخضار والنخيل والفاكهة، وذلك ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.