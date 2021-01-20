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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابي سرق 31 الف لتر سولار بالأميرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:12 م
حبس تشكيل
حبس تشكيل
حسام التمساح
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قررت نيابة الاميرية، اليوم، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 31 الف لتر سولار من احدي خطوط البترول، بغرض طرحها بالأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة القسم.

و ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي لسرقتهم 31 ألف لتر سولار من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا الصحراوي الغربي بمنطقة الأميرية.

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بجراج كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية، أثناء لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناء على تكليف من مالك الجراج، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط سائق وتباع حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوى مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولي المصدر).

وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة واستوليا عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربي، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جارى تحديده وضبطه"، لصالح أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة بالجراج المشار إليه.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقى المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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