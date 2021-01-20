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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة الصناعة تُغادر إلى السودان للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:47 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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تغادر نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القاهرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى السودان، لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم الدولي، والذي يعقد خلال الفترة 21–28 يناير الجارى.

ومن المقرر أن تعقد جامع خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الحكوميين بالسودان، تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية.

كما تترأس الوزيرة خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري السوداني المشترك، بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

هذا وتقوم جامع أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال، مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية.

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