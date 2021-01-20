تقرير يكشف رأي بايدن في القضية الفلسطينية

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأربعاء، عن رأي الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن بايدن لن يعود عن قرار الإدارة الأمريكية السابقة، إلا أنه يرى أن التسوية الحقيقية القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل، طرح السناتور الجمهوري تيد كروز، على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني لينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ودون تردد أجاب بلينكن: أجل وأجل.وكان الرئيس المنتهية ولايته داعما كبيرا لإسرائيل، وخرج عام 2017 عن التوافق الدولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلا تطلع الفلسطينيين لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيحاول جاهدا المضي في سبيل تحقيق هدف الدولتين، لكنه أقر بالصعوبات التي تعترض هذا الأمر، وتابع أمام مجلس الشيوخ قائلا:"أن الرئيس وأنا شخصيا نعتقد أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين".لكنه أضاف:" واقعيا، أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير".