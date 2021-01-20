إيبارشية أسيوط تُطلق سلسلة عظات «اكرزوا بالكلمة»

أطلقت إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا يؤانس، أسقف الإيبارشية، سلسلة جديدة من العظات الروحية بعنوان «اكرزوا بالكلمة».وناقش القس بولس بشاي، في الحلقة الأولى من العظات موضوع «معمودية من السماء»، وذلك عبر تقنية البث المباشر، بهدف دعم الأقباط روحيًا.واحتفلت الكنائس، أمس الثلاثاء، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.