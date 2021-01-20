فلسطين: دفعات جديدة من المنحة الكويتية بـ800 ألف دولار

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، إنه تم اعتماد دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة 800 ألف دولار، توزعت على قطاعات المياه والتعليم والصحة في قطاع غزة.وأوضح زيارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين وفا، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد دفعات بنحو 660 ألف دولار لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة.وأضاف أن الوزارة قامت باعتماد دفعات بقيمة 140 ألف دولار أمريكي، لمشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.وأكد أن العمل جارٍ لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني، مشيرا إلى أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.