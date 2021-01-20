شوقي: الدروس الخصوصية مرض اجتماعي.. «ومتكلفوش نفسكم عشان مش هتنفع»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن انتشار الدروس الخصوصية مرض اجتماعي، وأصبحت أمرا غير مجد مع طريقة وضع الامتحانات بالنظام الجديد، مضيفا أن هناك الكثير من البدائل تشمل مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والدروس على النظام التعليمي الجديد، مناشدا بمقاومة تلك الظاهرة موجها حديثه لأولياء الأمور "بلاش تكلفوا نفسكوا ومش هينفع".وأضاف شوقي، خلال استعراض برامج وزارته بمجلس النواب: "أخذنا قرارا بالنسبة للدبلومة الأمريكية والإنجليزية لعمل امتحان على المواصفة الأمريكية يقاس به، وتم امتحان الطلاب بنظام إلكتروني وليس بالأوراق كما كان ينفذ بأمريكا، ودخلوا الجامعة عن طريقه، والآن يتم طلب هذا الامتحان في الدول العربية.