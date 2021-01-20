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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 3 متهمين بخطف ربة منزل واغتصابها بالإسكندرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:54 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس 3 متهمين لهم معلومات جنائية مسجلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف ربة منزل واغتصابها تحت تهديد السلاح والشروع في سرقتها بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء.

كما قررت النيابة عرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ومعاينة السيارة التى كانت تستقلها المجنى عليها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أهلية ربة منزل باختطافها أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها بالطريق الدولى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى لكشف الجناة، وبسؤال قريب المجنى عليها قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، واستقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض، وأثناء سيره بالطريق الدولى بآخر شارع 45 فوجئ بعدد 3 أشخاص يستوقفونه وأحدثوا إصابته واختطفوا قريبته وهربوا إلى داخل الزراعات.

كشفت تحريات ضباط فريق البحث بتمكن المجنى عليها من إرسال رسالة من هاتف أحد المتهمين إلى والدتها، فتم تحديد شخصيته ومكانه وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على كل من المتهمين "شعبان.ر"، 24 سنة، بائع متجول، و"محمد.ح"، 32 سنة، عاطل، و"حسين.ع"، 25 سنة بائع خضار، جميعهم مسجلين جرائم سرقة، بمكان احتجاز المجنى عليها.

وبسؤال المجنى عليها، 27 سنة، ربة منزل، قررت أنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء اقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بالزراعات واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح رغمًا عنها.

وأضافت فى التحقيقات أنها لجأت إلى حيلة حتى تتخلص منهم وأوهمتهم بضرورة إرسال رسالة إلى والدتها وطمأنتها على أن تبعد تهمة اختطافها عنهم، والادعاء بأن سائق توك توك اختطفها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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