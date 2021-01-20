الدفاع التونسى: عناصر إرهابية تستغل التحركات الليلية لضرب الأمن

كشف وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، أنه توفرت معلومات عن عمل عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية التي وصفها بـ''عمليات الشغب والنهب''، للقيام بعمليات إرهابية لضرب الأمن واستقرار البلاد.وأضاف البرتاجي خلال جلسة حوار برلمانية حول الوضع العام بالبلاد، أنه تم مؤخرًا ضبط بعض العناصر التكفيرية وحجز أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.