«Monster Hunter وSoul» يقتربان من إيرادات بنصف مليون جنيه

كشفت إيرادات الأسبوع الجاري عن نجاح فيلم Monster Hunter، وفيلم Soul عن تربعهما على المركز الثاني والثالث في شباك التذاكر المصر، بعد فيلم "وقفة رجالة" وهزيمة عدد كبير من الأفلام المصرية.وحصد الفيلم الأول Monster Hunter هذا الأسبوع إيرادات قدرت بـ 264 ألف جنيها، لتصل إيراداته الكلية خلال 5 أسابيع كاملة في مصر إلى 2 مليون جنيه و420 ألف جنيه.بينما حقق فيلم Soul خلال هذا الأسبوع 251 ألف جنيه لتصل الإيرادات الكلية للفيلم في مصر في 3 أسابيع إلى 982 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول معاناة فنان موسيقي من فقدان الشغف، وعندما يتعرض لحادث غريب وتنتقل روحه لجسد آخر، يصبح عليه البحث عن مخرج بمساعدة روح تحاول تذكر الماضي في سبيل العودة لجسده.وبهذه الإيرادات تصل الإيرادات الكلية للفيلمين هذا الأسبوع فقط إلى 465 ألف جنيها.