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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طالع.. أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر بالأسواق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:06 م
أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 2021، لذا يبحثون عنها عبر محركات البحث على المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى لبداية اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الجارى 2021.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 2021

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء، في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء فى مصر

ومن خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، جاءت أسعار الحديد، والأسمنت، كالتالى: سجل سعر حديد عز الدخيلة 13700 جنيهًا للطن الواحد، بينما سجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن. 

وأما فيما يخص حديد المصريين فقد سجل سعر 13550 جنيهًا للطن الواحد، بينما سجل سعر حديد الكومى 13300 جنيه للطن، وحديد الجيوشى 13300 جنيه للطن، بينما سجل سعر العشرى 13450 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد المعادي 13300 جنيه.

بينما سجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن، كما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه، وأما حديد المراكبى فقد سجل سعر 13300 جنيه للطن الواحد، وحديد عطية سجل  13400 جنيه للطن، وأما حديد فقد سجل سهر بيانكو 13300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20 يناير فى مصر

وأما أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، فى مصر الموافق 20 يناير الجاري، فقد سجل أسمنت المسلح، 800 جنيه في الطن، بينما سجل أسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأما أسمنت النهضة فقد سجل 735 جنيهًا في الطن، كما سجل المخصوص 785 جنيهًا.

وأما أسمنت السويدي فجاء سعر الطن 795 جنيهًا، وسجل أسمنت الممتاز 760 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت العسكري 750 جنيهًا في الطن، وأخيرًا سجل أسمنت حلوان 790 جنيهًا في الطن.

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