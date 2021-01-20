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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في الجيزة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:39 ص
شركة إنتاج
شركة إنتاج
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها تم التقابل مع مالك ومدير الشركة، وبالفحص تبين إضطلاعه باتخاذ شركته مقرًا لإدارة قناة فضائية بدون ترخيص، وملحق بها "وحدة إتصال خاصة بالقناة".

وبالتفتيش أمكن ضبط (جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين خارجية تستخدم في إدارة ورفع المحتوى الإلكتروني للقناة الفضائية – برامج لرفع القناة إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت تحتوى على إعلانات عن "منتجات دوائية ومستحضرات ومنشطات غير مصرح بتداولها – مراكز صحية بدون ترخيص")، وضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم المذكور – 6 هواتف محمولة يتم استخدامها في وحدة الاتصالات الخاصة بالقناة – جهاز "راوتر" للاتصال بالإنترنت).

باستكمال الفحص تبين أن الأجهزة المضبوطة محملة بالعديد من الأفلام العربية والأجنبية يتم عرضها على القناة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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