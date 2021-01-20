موقع بوابة مصر الرقمية 2021.. طريقة التسجيل والرابط



-ثم يتم اختيار الصفحة الرئيسية للموقع تجد شرحا لكافة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين أونلاين.

تاريخ إنشاء موقع مصر الرقمية

-تكون في الصفحة الرئيسية خانات جانبية لإنشاء حساب جديد على الموقع لمتابعة كافة الخدمات المطلوبة عبر الموقع ومتابعة الإجراءات التي تتم في تلك الخدمات في سرية تامة وذلك عن طريق "بوز نيم " و"باسورد"، تم استخدامهما في كل مرة تطلب أو تستعلم عن خدمة إلكترونية عبر الموقع.انطلقللعمل في 20 يوليو 2020، بـ 34 خدمة، ومن المقرر أن تضاف أغلب الخدمات التي يحتاجها المواطنون في الشهور الأولى من 2021، وسوف يتم تطويرها حتى عام 2023 ليصل إجمالي الخدمات بالمنصة 550 خدمة.