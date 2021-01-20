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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع بوابة مصر الرقمية 2021.. طريقة التسجيل والرابط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:25 م
بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية
أسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في موقع بوابة مصر الرقمية حيث أن جائحة كورونا أظهرت مدي أهمية استخدام الخدمات الإلكترونية، وفي ضوء إجراءات مكافحة العدوي قامت الجهات المسئولة في مصر بتشغيل تجريبي لموقع يوابة مصر الرقمية الجديد.

طريقة التسجيل علي بوابة مصر الرقمية 

-يتم الدخول للموقع عبر الرابط التالي https:digital.gov.eg

-ثم يتم اختيار الصفحة الرئيسية للموقع تجد شرحا لكافة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين أونلاين.

-تكون في الصفحة الرئيسية خانات جانبية لإنشاء حساب جديد على الموقع لمتابعة كافة الخدمات المطلوبة عبر الموقع ومتابعة الإجراءات التي تتم في تلك الخدمات في سرية تامة وذلك عن طريق "بوز نيم " و"باسورد"، تم استخدامهما في كل مرة تطلب أو تستعلم عن خدمة إلكترونية عبر الموقع.

تاريخ إنشاء موقع مصر الرقمية

انطلق موقع بوابة مصر الرقمية للعمل في 20 يوليو 2020، بـ 34 خدمة، ومن المقرر أن تضاف أغلب الخدمات التي يحتاجها المواطنون في الشهور الأولى من 2021، وسوف يتم تطويرها حتى عام 2023 ليصل إجمالي الخدمات بالمنصة 550 خدمة.

والهدف من إنشاء بوابة مصر الرقمية هو تحقيق الشمول المالي في منظومة الدفع الإلكتروني، وكذلك لتقليل زمن أداء الخدمات الحكومية التي تخدم المواطنين، بما يتماشى مع خطة في التحول الرقمي التي تتبعها الدولة.

أهم الخدمات التي يقدمها موقع بوابة مصر الرقمية

يقدم موقع التجريبي العديد من الخدمات الإلكترونية مثل يوفر خدمة "إصدار بطاقة تموين جديدة، وتفعيل بطاقة التموين وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، وضم أفراد جديدة للأسرة، ونقل من محافظة إلى أخرى.

بالإضافة للخدمات الخاصة بالتوثيق مثل خدمة الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام للقضايا وتحرير توكيل عام رسمي وتحرير توكيل رسمى شامل وتحرير توكيل خاص بالزواج وتحرير إقرار بالشطب وتحرير إقرار رسمي، وغيرها من الخدمات ويتم كذلك إستقبال شكاوى المواطنين عبر الموقع.

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