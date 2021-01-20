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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أدمن منارة مصر التعليمية تستغيث بوزير التعليم من استغلال معلمي الدروس الخصوصية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:30 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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استغاثت هند شاهين ولي أمر وادمن جروب منارة مصر التعليمية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استغلال المدرسين لأولياء الأمور في استمرار الدروس الخصوصية طوال فترة الإجازة.

وأضافت" شاهين" أنه مازالت الضغوط على ولى الأمر حتى بعد تأجيل الامتحانات نظر لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك استغلال من بعض المدرسين وضغط مستمر بسبب استمرار العمل فى الدروس الخصوصية والسناتر طوال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقالت أدمن جروب منارة مصر التعليمية، إنه بسؤال أحد أولياء الأمور، قالت: "ارحمونا تعبنا من كتر المصاريف احنا شغالين دروس من شهر 9 عاوزين نمتحن ونخلص".

وتابعت أخرى: "المدرسين ارهقونا ماديا، من كتر الضغط على استمرارية الدروس".

واختتمت" شاهين: "نلتمس النظر بعيون الرأفة والرحمة إلى ولى الأمر المطحون من أجل مستقبل أولادنا".

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