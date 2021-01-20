رياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، نشاط رياح مثيرة للأتربة وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمراكز المحافظة الخمس، وظهور السحب المتوسطة في أنحاء المحافظة.وشهدت منطقة شرق العوينات أمس موجة بارد ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، إضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة،كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصروحذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.