مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز فى البحر الأحمر

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، بحضور اللواء أشرف عبد البارى، محافظ أسوان، واللواء أشرف الحجاوى محافظ قنا، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021- 2022.وخلال الاجتماع أوضح الملا أن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة المقبلة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرًًا مع كبري شركات البترول العالمية "شيفرون وشل" ومبادلة بالشراكة مع شركة "ثروة المصرية للبترول" عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة، عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر.وأشار الملا، إلى أنه من المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيدًا لطرح مزايدات عالمية أخرى، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جار دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلًا فى مزايدات عالمية جديدة.