وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

وصلت شاحنات محملة بأسطوانات الأكسجين، من فنزويلا إلى مدينة ماناوس البرازيلية، بعد أن أُثقل نظام الرعاية الصحية في المدينة بالحالات المصابة بفيروس كورونا.وقامت القافلة بنقل أكثر من 100 ألف متر مكعب من الأكسجين، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة يوم ونصف، حسب ما ذكره موقع "بورتال دو هولاندا" الإخباري، مساء أمس الثلاثاء.وأعلنت حكومة فنزويلا عن الشحنة بعد أن نفد الأكسجين في مستشفيات ماناوس بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.وتحركت الشاحنات من مدينة بويرتو أورداز، الواقعة على بعد 1500 كيلومتر من ماناوس.ويشار إلى أن حكومة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لا تعترف بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وتعاني فنزويلا من أزمة حادة في الاقتصاد والإمدادات، وقد فر ملايين الفنزويليين من البلاد بسبب نقص السلع اليومية.