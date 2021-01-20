رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:59 ص
العامة لقصور الثقافة
العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة سنديون محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" تناولت أن الشباب هم مستقبل الوطن والسبيل لنهضة المجتمع وبعلمهم وسواعدهم ترقى الامم، ونلاحظ فى الآونة الأخيرة إهتمام الدولة بالشباب وتسليط الضوء على الكوادر ومشاركتهم فى بناء الوطن ونهضته والمؤتمرات والندوات التثقيفية للشباب لتوعيتهم بتاريخ الوطن والمخاطر التى تحاك للوطن.

نظم بيت ثقافة قها بالتعاون مع إدارة قها الصحية محاضرة بعنوان "الوقاية المبكرة من التعلم" ألقتها تراجي إبراهيم، عرفت خلاله التلعثم وهو التأتأه التى تصيب الأطفال فى مراحل العمر المختلفة، ويوجد أنواع من التلعثم يختلف باختلاف مراحلهم العمرية ومنها، التلعثم النمائي والدائم والثانوي، ونسبة إنتشار التأتأه لدى الذكور أكثر من الإناث، وطرق العلاج تختلف بإختلاف العمر للفرد والطفل المصاب بالتلعثم، وأكدت البحوث العلمية أن التأتأه ليس لها شفاء إلا أنه يمكن منعها ووقف تطورها عند الأطفال فى بعض الحالات.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "ثورة٢٥ يناير بين السلبيات الإيجابيات" ألقاها محمد محمود عبدالله موجه عام بالتعليم الأزهري، تحدث عن أن ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الإجتماعي والسياسي، وأن إيقاع الثورة كان عفويا، وشعاراتها معبرة عن مطالبها، وكانت سياسة الحكم هى الشرارة الأولى فى إشعالها نتيجة لإنتهاك أبسط حقوق المواطن فى الحصول على مستوى معيشة جيد وهو ما سبب بدوره الكثير من المشاكل الاجتماعية من بطالة وظروف معيشية، أما عن إيجابيات الثورة يمكن إيجازها فى التخلص من النظام ورموزه، وسلبيات الثورة فيمكن تلخيصها فى الفوضى العارمة فى سلوكيات من يفسرون الثورة بأنها حالة من الحرية تجيز لهم التعدى على حرية الآخرين، إلى جانب تنفيذ مجلة حائط خاصة بهذة المناسبة، بينما نفذ كل من نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، وقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تعليم تفصيل وكروشية.

في إطار النشاط أونلاين، قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "الفرق بين الملف والمجلد" بصوت شيماء مخيمر، كما أعدت مكتبة باسوس ورشة حكي لكتاب "أنواع المكتبات" تأليف محمد عبدالجواد، بصوت غادة مجدي، يتحدث الكتاب عن تعريف أهمية المكتبات وأنواعها بشكل مبسط، بينما أقام قصر ثقافة الطفل ببنها معرض رسوم أطفال نتاج ورشة سابق تنفيذها بمناسبة عيد الشرطة.

موضوعات متعلقة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الاقتصاد المصرى واجه «كورونا» بمرونة.. تفاصيل كلمة السيسى لـ«التعاون الاقتصادى والتنمية»

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين