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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كيو آنون».. مجموعة تدعم ترامب وتؤمن بوجود مؤامرة ضده

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:43 ص
ترامب
ترامب
منار احمد
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انتشرت خلال الفترة الأخيرة، نظرية تدعى نظرية "كيو أنون"، وهي مجموعة نمت شعبيا في الأشهر الأخيرة الماضية، وانتشرت أفكار ورسائل الجماعة من الإنترنت إلى المنصات الرئيسية وأصبحت قضية سياسية. وفي 6 يناير، كان أتباعها من بين أبرز داعمي الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس "الكابيتول" في واشنطن.

- ماهي نظرية كيو آنون"؟

"كيو آنون" هو جناح يميني متطرف، وشبكة فضفاضة التنظيم ومجتمع من الأشخاص الذين يعتنقون مجموعة من المعتقدات التي لا أساس لها، وتركز هذه الآراء على فكرة أن عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان - تتكون أساسًا مما يرون أنهم نخبويون ديمقراطيون وسياسيون وصحافيون وأباطرة الترفيه وشخصيات أخرى -، وتعتبرهم أقطاب وقادة ما يسمى الدولة العميقة والتي يقولون إنها تسعى إلى تقويض حكم الرئيس ترامب.

و تزعم نظرية المؤامرة "كيو آنون" أن هناك معركة بين الخير والشر، يتحالف فيها الجمهوري ترامب مع الخير ضد قوى الشر، وينتظر أتباع "كيو آنون" حدثين رئيسيين هما العاصفة والصحوة الكبرى.

و العاصفة هي اعتقالات جماعية لأشخاص في مناصب عليا سيواجهون حسابًا طال انتظاره، وتتضمن الصحوة العظيمة حدثًا واحدًا يحصل فيه كل فرد على فكرة أن نظرية "كيو آنون" كانت دقيقة وكشفت الحقائق المخفية، وسيسمح هذا الإدراك للمجتمع بدخول عصر "اليوتوبيا" أو المدن الفاضلة بعد القضاء على قوى الشر.

- من هو "كيو" Q؟

ويعتقد أتباع النظرية أن "كيو" هو أحد كبار المطلعين في الحكومة، ويفترض أن يكون لديه خلفية عسكرية أو استخباراتية، وملتزم بكشف الحقيقة المخفية لما يرون أنه مكيدة بيروقراطية دولية ضد ترامب وأنصاره.

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