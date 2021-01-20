عفو رئاسى عن 73 شخصًا فى أمريكا ليس من بينهم ترامب وأسرته

أكد البيت الأبيض، أن دونالد ترامب أصدر عفوًا عن 73 شخصًا، لكن لا تشمل الرئيس المنتهية ولايته وأفراد أسرته ومحاميه رودي جولياني.وأصدر ترمب، عفوًا عن المستشار السابق بالبيت الأبيض، ستيف بانون، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي سيصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي، الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك. ودفع بانون ببراءته.وقال البيت الأبيض في بيان "بانون زعيم مهم في الحركة المحافظة ويشتهر بالحنكة السياسية".وتولى بانون منصبه في البيت الأبيض بعد عشرة أيام من تنصيب ترامب رئيسا للبلاد.