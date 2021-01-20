اللية.. عرض مجموعة من أفلام المركز القومي للسينما بساقية الصاوي

تتواصل اليوم الأربعاء، الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع ساقية الصاوي، في تمام السابعة مساءً.ويعرض خلال الفاعلية؛ الفيلم التسجيلي «إن عاش» من إخراج محمود عبد الكافي، وفيلم «أوني» من إخراج سالي أبو باشا، وفيلم «التدريبات القصوى لتحسين الأداء»، من إخراج ياسر شفيعي.يذكر أن الفعاليات من المقرر أن تستمر حتي نهاية يناير، وتقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوي، وينظمها من المركز القومي للسينما، الناقدة شاهندة محمد علي، يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز.