سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-1-2021





وتأتى أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، من أهم عوامل البحث على جوجل، حيث سجل الدولار الأمريكى ارتفاعًا عن أمس بقيمة قرش واحد فى بنك مصر (الحكومى)، وأيضًا البنك الأهلى المصرى(الحكومى)، بالإضافة إلى أن سعر الدولار سجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد فقط، فى البنك التجارى الدولى cib، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات التى يبحث عنها القارىء بخصوص الدولار الأمريكى، وفقًا لأخر التحديثات فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢٠-١-٢٠٢١ سجل الدولار الأمريكى فى بنك مصر (الحكومى)، اليوم الأربعاء، ارتفاع بقيمة قرش واحد عن أمس، ليصل سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سجل الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصرى (الحكومى)، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠-١-٢٠٢١، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد فقط، عن سعره بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib سجل الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء، فى البنك التجارى الدولى cib، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد عن سعره بالأمس، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى سجل سعر الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء، الموافق ٢٠-١-٢٠٢١، فى البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٥٧٥ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٥.٧٥٧٥ جنيه مصرى.

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢٠-١-٢٠٢١، حيث يبحث المواطنين على جوجل عن أخر تحديثات لسعر العملة الأمريكية، اليوم، ولذلك نقدم لكم تقرير يومى يحتوى على كافة التفاصيل عن سعر الدولار فى السوق المصرى أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.