رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:52 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
طباعة
ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢٠-١-٢٠٢١، حيث يبحث المواطنين على جوجل عن أخر تحديثات لسعر العملة الأمريكية، اليوم، ولذلك نقدم لكم تقرير يومى يحتوى على كافة التفاصيل عن سعر الدولار فى السوق المصرى أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.

وتأتى أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، من أهم عوامل البحث على جوجل، حيث سجل الدولار الأمريكى ارتفاعًا عن أمس بقيمة قرش واحد فى بنك مصر (الحكومى)، وأيضًا البنك الأهلى المصرى(الحكومى)، بالإضافة إلى أن سعر الدولار سجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد فقط، فى البنك التجارى الدولى cib، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات التى يبحث عنها القارىء بخصوص الدولار الأمريكى، وفقًا لأخر التحديثات فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢٠-١-٢٠٢١

سجل الدولار الأمريكى فى بنك مصر (الحكومى)، اليوم الأربعاء، ارتفاع بقيمة قرش واحد عن أمس، ليصل سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصرى (الحكومى)، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠-١-٢٠٢١، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد فقط، عن سعره بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء، فى البنك التجارى الدولى cib، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد عن سعره بالأمس، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء، الموافق ٢٠-١-٢٠٢١، فى البنك المركزى المصرى،  عند الشراء ١٥.٦٥٧٥ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٥.٧٥٧٥ جنيه مصرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة