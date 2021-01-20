سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-1-2021
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:52 ص
حسين العمدةطباعة
ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢٠-١-٢٠٢١، حيث يبحث المواطنين على جوجل عن أخر تحديثات لسعر العملة الأمريكية، اليوم، ولذلك نقدم لكم تقرير يومى يحتوى على كافة التفاصيل عن سعر الدولار فى السوق المصرى أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.
وتأتى أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، من أهم عوامل البحث على جوجل، حيث سجل الدولار الأمريكى ارتفاعًا عن أمس بقيمة قرش واحد فى بنك مصر (الحكومى)، وأيضًا البنك الأهلى المصرى(الحكومى)، بالإضافة إلى أن سعر الدولار سجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد فقط، فى البنك التجارى الدولى cib، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات التى يبحث عنها القارىء بخصوص الدولار الأمريكى، وفقًا لأخر التحديثات فى البنوك المصرية.