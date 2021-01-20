«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

حكى الفنان عبد الحليم حافظ عن كواليس معاتبة الموسيقار بليغ حمدي الذي غصب منه بسبب عدم غنائه لأحد ألحانه.وقال العندليب الأسمر، أثناء وجوده في برنامج "النادي الدولي"، الذي قدمه الفنان سمير صبري، إنه كان هناك أغنيتان من المفترض أن يغنيهما، إلا أنه اكتفى بلحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكنه لم يتجاهل اللحن الذي قدمه له بليغ حمدي، مرجعًا ذلك إلى الظروف الصحية القهرية التي كان يمر بها، هي ما دفعته لأن يؤدي أغنية واحدة، لحنها موسيقار الأجيال، وهو ما أغضب بليغ حمدي، ليرد العندليب: "غضب مني بليغ ونسى أن هناك شيئًا اسمه الظروف الصحية".وتابع: "اللحن كان جاهزًا مئة في المئة، لكن الدكتور نصحني أن لا أغني أغنيتين جديدتين في حفلة واحدة، وكان الموجي قد ابتدأ في عمل بروفات، وقال لي عبد الوهاب: أنا كل اللي يهمني صحتك، سواء طلعت الأغنية في شهر أو شهرين أو ثلاثة".وكشف حليم، خلال الحوار، أنه يخشى من أي حفلة قام بالغناء فيها، لأنه يخاف من رد فعل الجمهور ولم يكن يسمع الحفلة في وقتها، لكنه يسمعها بعدها بيومين، ويستمع لآراء الآخرين من حوله.