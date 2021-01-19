إخلاء سبيل 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بتدابير احترازية.كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.