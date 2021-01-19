الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس، مطران الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، مساء أمس، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة مار مرقس الرسول بالمنيا.بدأ الاحتفال بصلاة اللقان، وذلك بمشاركة الأب أبوالخير، والأب جورج متى، راعيى الكنيسة، والأب بولس شوقي، والآباء اليسوعيين.وتحتفل الكنائس، اليوم، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.