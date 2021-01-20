سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-1-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-1-2021 في البنوك المصرية

وفي بنك أبوظبي الأول ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 51.65، وفي بنك الكويت الوطني سجل الدينار للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.85، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.62.

ترراجع بورصة الكويت كشفت مؤسسة البترول الكويتية، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.19 دولار ليبلغ 54.42 دولار في تداولات اليوم، مقابل 55.61 دولار في تداولات الجمعة الماضية.



وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 23 سنتًا ليبلغ 54.87 دولار للبرميل بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، ليبلغ 52.17 دولار.



واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.81، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.56، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.86، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول للشراء 51.91 جنيه وللبيع 47.68، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.80، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19.كما بلغ سعر الدينار أمام نظيره المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.51، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 48.52، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.01، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.42، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.71، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.64.