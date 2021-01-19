أمينة تطرح «سوق الجدعنة» على يوتيوب: «يا رب تعجبكم»

طرحت المطربة الشعبية أمينة أغنيتها الجديدة "سوق الجدعنة"، عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، والتي تتعاون فيها مع المطرب محمود معتمد، وهى من كلمات وألحان وتوزيع إسلام مونتى.وقالت أمينة، لـ«الدستور»، إنها سعيدة بالتجربة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور، لافتة إلى أنها ستعمل على تقديم أعمال أخرى مشابهة خلال الفترة المقبلة.وقدم مطرب المهرجانات محمود معتمد العديد من الأعمال، بينها مهرجان «سور الجدعان، دي حبيبتى شايلة ضميرها»، وكذلك مهرجان «صاحبى صاحبى ليه بتبكى» الذى قام بتأديتهما مع المطرب حودة بندق.من ناحية أخرى، تنتظر أمينة عرض فيلم «الشرابية»، ويشاركها البطولة علاء مرسى، راندا البحيرى، لطفى لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، اللبنانية دومينيك حورانى وآخرون، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطى وإخراج معوض إسماعيل، ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.