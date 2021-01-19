عضو بـ«المحامين» ينفي عقد انتخابات النقابات الفرعية بالمحاكم

قال محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن رؤساء المحاكم نفوا وصول أية خطابات من وزير العدل بشأن إقامة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين داخل المحاكم.أضاف كركاب، في بيان الثلاثاء:"رؤساء المحاكم لم يصلهم شئ من الوزير بوجود جمعية عمومية ٢٨، وأنهم ملتزمين بقرارمجلس الوزراء بمنع التجمعات داخل المحاكم وغرف المحامين".كان نقيب المحامين رجائي عطية، قد أعلن أنه بعد اجتماعه بوزير العدل تم الاتفاق على عقد انتخابات النقابات الفرعية في غرف المحامين بالمحاكم".