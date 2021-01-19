مصرع عامل فى حريق شقته بالمرج

لقي عامل مصرعه فور وصوله المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحروق بالغة فى حريق شقته السكنية بالمرج.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمرج بالقاهرة، اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية والتهمها بالكامل.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.