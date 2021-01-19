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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان: العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة قليلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:01 م
حسان دياب
حسان دياب
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، إن العقبات التي تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد قليلة مقابل إيجابيات كثيرة ونوايا لاستئناف مسار التأليف الحكومي لدى جميع المعنيين بهذا الملف، مؤكدا أن تشكيل الحكومة مطلب وطني لمعالجة الأزمات العديدة التي يعاني منها اللبنانيون.

جاء ذلك في تصريحين صحفيين أدلى بهما دياب عقب زيارتين أجراهما، عصر اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، في إطار تحرك يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار دياب إلى أنه لمس من رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، النية لمتابعة عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بوصفها أولوية تتقدم على أي موضوع آخر في الوقت الحالي في ظل الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.

ولفت إلى أنه يسعى إلى البناء على الأمور الإيجابية الكثيرة الموجودة حاليا في ملف تشكيل الحكومة، إلى جانب إيجاد الحلول لبعض العقد القائمة، والتي لا تزال بحاجة إلى بعض المعالجات، مرجحا أن يكون هناك لقاء قريب بين رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لاستئناف مسار التأليف الحكومي، باعتبار أن لبنان يحتاج إلى حكومة تدير البلاد بأسرع وقت ممكن.

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