مجموعة من عضوات النيابة الإدارية تمثل المرأة أمام مجلس الدولة

صرح مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأن مجموعة من عضوات النيابة الإدارية قامت خلال الأسبوع الجاري، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأدييي أمام المحاكم التأدييية بمجلس الدولة، بمحافظات مصر المختلفة.يأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي، وهن كل من المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق - أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحي إبراهيم أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.الجدير بالذكر أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية فى مباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللاتى قمن بمباشرة الادعاء التأدييي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 12 سيدة.ومن الجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.