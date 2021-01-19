رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجموعة من عضوات النيابة الإدارية تمثل المرأة أمام مجلس الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:38 م
عضوات النيابة الإدارية
عضوات النيابة الإدارية
طباعة
صرح مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأن مجموعة من عضوات النيابة الإدارية قامت خلال الأسبوع الجاري، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأدييي أمام المحاكم التأدييية بمجلس الدولة، بمحافظات مصر المختلفة.

يأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي، وهن كل من المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق - أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحي إبراهيم أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

الجدير بالذكر أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية فى مباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.

وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللاتى قمن بمباشرة الادعاء التأدييي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 12 سيدة.

ومن الجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الخميس.. «تواصل» معرض جماعى بجاليرى مشربية