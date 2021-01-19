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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أغرب أشكال التورتة والكب كيك في المناسبات (صور)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:49 م
التورتة والكب كيك
التورتة والكب كيك
شيماء دهب
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يوجد أشكال مختلفة للتورتة والكب كيك، خاصة في ظل التطور الكبير في هذا المجال بإمكان الشخص حاليًا الاختيار فيما يناسب عمره وشخصيته، وما يريده من أشكال مختلفة لعمل تورتة مناسبة له للاحتفال في مختلف المناسبات، حيث لا ننكر أنها تضفي أجواء من السعادة والمرح على شكل الاحتفال بوجه عام.

وإليكم في سطور أغرب أشكال التورت والكب كك المختلفة.
ـ تورتة الحسد
هناك شكل التورتة على هيئة منع الحسد فتأتي التورتة باللون الأزرق والأبيض، والأزرق على هيئة كف ومجموعة من الكورات المدورة، كنوع من أنواع منع الحسد.
أغرب أشكال التورتة
ـ وجبات سريعة
ويوجد التورتة على هيئة السندوتشات لمحبي الوجبات السريعة وكأنها وجبة في أحد المطاعم الشهيرة، يرافقها كوب العصير مع الوجبة بالإضافة إلى طبق البطاطس والكاتشب وورق الحساب في النهاية.
أغرب أشكال التورتة
I pad
وهناك التورتة التكنولوجية والكاب كيك ايضًا على هيئة الأجهزة الحديثة مثل الأي باد بمختلف الماركات الخاصة به وتجد الأشخاص يفضلون هذه النوعية من التورت خاصة الشباب والأطفال.
أغرب أشكال التورتة
ـ تورتة أعماق البحر
وهناك شكل مختلف للتورتة وهي ما يسمى بأعماق البحار وهذه الأشكال نجدها مميزة للغاية وتختصر عدد من الكائنات البحرية المتواجدة تحت أعماق البحار، وبالفعل يطلبها العديد من الأشخاص خاصة للأطفال ويتم ربطها بدرس من الدروس الخاصة بهم في مرحلة عمرية محددة.
أغرب أشكال التورتة
تورتة الأدوات الموسيقية
وتعد تورتة الأدوات الموسيقية من التورت المميزة للغاية حيث تعكس عدد من هذه الأدوات بأشكالها المختلفة وأدق تفاصيلها بالإضافة لاختيار الألوان المبهجة، وتناسب من هم يستمتعون بالموسيقى.
أغرب أشكال التورتة
تورتة بابا نويل
ومع بداية هذا العام تصدرت تورتة على شكل بابا نويل ايضًا التريند لفترة من الوقت، حيث يجدها البعض مناسبة للغاية في بداية العام مع إدخال الألوان الأحمر والأبيض.
أغرب أشكال التورتة
    

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