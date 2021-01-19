«خطة النواب» تطالب أسامة هيكل برد مقابل إدارته لمدينة الإنتاج فورا

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاستة لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.وأكد سالم، أنه بصفته نائب عن الشعب وحارس أموالة، يطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة، مضيفا أن الوزير استهل كلمتة بأن هناك خلط لدى الكثير بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتى 72 من الدستور، والمواد من 211 حتى 213، وذلك فيه خطأ كبير لأن المواد المذكورة تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.وأضاف، أن الوزير ينسب لنفسة على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، متسائلا عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه في شراء أصول خلال 6 أشهر، وعن طبيعة هذة الأصول وجدواها.واختتم سالم كلمته، بأنه في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء على الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها.