ضبط مسجل خطر يسرق الهواتف المحمولة في القاهرة

نجحت مباحث أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باسلوب الخطف والمغافلة.وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر، مفادها أن "ا. ع.ع"، 32 سنة، مسجل خطر، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر من ضبطه.وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، الخطف مترجلًا، واعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.