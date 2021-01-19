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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:47 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
هبه محمد
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين، حيث هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات حيال من يتأخر عن سداد فاتورة شهر يناير2021 مثل تحويل الهاتف إلى استقبال فقط بعد التأخر شهر عن السداد.

وإذا طال التأخير تقوم شركة المصرية للاتصالات بإيقاف الخدمة تمامًا وفرض غرامة على العميل المتأخر عن سداد الفواتير وحرصًا من الشركة على عدم حدوث مثل تلك الأمور فإنها تقوم بدعوة عملائها الكرام حتى يتعاملوا على قيمة الفاتورة التي تخص الاستهلاك الخاص بهم لشهر يناير 2021 وسدادها لتفادي تلك العقوبات.

ولمن يهمة الأمر، يقدم " الدستور " للمواطنين كافة التفاصيل والإجراءات التي تخص رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we، وفقًا لقرارات شركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، شركة المصرية للاتصالات تطالب عملاءها بسداد قيمة فاتورة شهر يناير 2021 التي تخص استهلاكهم للخدمة مرة كل ثلاث أشهر مع تسميتها الفاتورة الربع سنويه، وحرصًا شركة المصرية للاتصالات على راحة العملاء التابعين لها خصصت الشركة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، عوضًا عن الذهاب إلى مقر الشركة نفسها للاستعلام وهذا يعتبر أيضاَ أكثر أمنًا على صحة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت شركة المصرية للإتصالات، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي في ظل الظروف الوباء المنتشر عالميًا وجهاد الدولة للبعد الاجتماعي وعدم إختلاط المواطنين وجعلى كل التعاملات إلكترونيًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we، هو كالتالي: من هنــــــــــــا 

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2021

1 - يجب على المتقدم لسداد فاتورة شهر يناير 2021، الدخول على الرابط التي أطلقته شركة المصرية للاتصالات.

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2 - ثم يقوم المتقدم بإدخال جميع بياناته بطريقة صحيحة، وملء البيانات المطلوبة.

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