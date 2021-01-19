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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن عيد الشرطة 2021.. ولماذا يتم الاحتفال به

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:43 م
عيد الشرطة
عيد الشرطة
رغدة محمد
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ينتظر موظفو  القطاع الخاص والعام يوم 25 يناير المقبل الذي يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والذي يوافق يوم الاثنين عيد الشرطة 2021 و ثورة 25 يناير ولكن يوم احتساب يوم الخميس الذي يليه إجازة رسمية وليس الاثنين طبقا لقرار مجلس الوزراء.

لماذا يتم الاحتفال بـ عيد الشرطة 2021

ويعتبر عيد الشرطة 2021 بمثابة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

متى تم الاحتفال لأول مرة بـ عيد الشرطة

تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان تم إقرار هذه إجازة عيد الشرطة لأول مرة بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري وتم الإقرار به في فبراير 2009.

قرارات رئاسة الدولة عن الإجازات الرسمية لعام 2021:

1 - يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الأخرى التي تقررها الدولة.

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2 - يقوم رئيس مجلس الوزراء بتبديل يوم العطلة ليوم آخر في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفقًا للأحوال التي تحدث في البلد.

3 - تتعطل جميع الهيئات الحكومية في الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة، كمثل القطاعات العامة وهيئة الإدارة المحلية.

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