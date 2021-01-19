مسلسلات رمضان 2021.. منافسة «الأغراب» والقاهرة كابول .. وأزمة تعرقل تصوير عيش الدبابير

قائمة مسلسلات رمضان 2021

قائمة ضخمة من الأعمال الدرامية المتنوعة على مائدة رمضان 2021، والتي يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة اللذين يشتركان معا في مسلسل واحد " نسل الأغراب" مما يجعل المشاهدين متشوقين لمتابعته خلال الماراثون الرمضاني المقبل وأيضا مسلسل الاختبار 2 والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي و يحكي عن قصص بطولات القوات المسلحة المصرية والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة خلال جزئه الأول الذي عرض في رمضان 2020، ومسلسل هجمة مرتدة بطولة الفنان أحمد عز والذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الماضي و مسلسل موسى للفنان محمد رمضان الذي بدأ بالفعل في تصويره.





خالد الصاوي يشارك في ماراثون رمضان 2021

يحتل مسلسل القاهرة كابول الذي تم تأجيله في رمضان 2020 مساحة كبيرة على المائدة الرمضانية 2021، والذي يشارك في بطولته كل من الفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب والنجم خالد الصاوي والفنانة حنان مطاوع والفنان نبيل الحلفاوي وتم الانتهاء أكثر من 70% من مشاهدة حتى الآن وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في مصرع بين الإرهابي الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي وضابط الشرطة الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي والإعلامي ويجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب.



"عيش الدبابير" يتعرض لأزمة تسبب في وقف التصوير

يعد مسلسل عيش الدبابير للفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد من أبرز مسلسلات رمضان 2021 حيث تعرض لأزمة مفاجئة عقب إلغاء تصاريح تصوير المشاهد الخارجية في لبنان بسبب الحظر الذي فرضه وزير الدفاع اللبناني عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما يعرض المسلسل إلى تأجيل العرض خلال الماراثون الرمضاني بسبب تلك الأزمة غير المتوقعة وقد تم تصوير مشاهدة عديدة من المسلسل بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.





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