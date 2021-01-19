رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى الأردن

الثقافة

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:31 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
للشر أمثلة كثيرة يعتد بها في الحارة المصرية، تقال في الوقت المناسب، يسقطها أهل الحارة على حسب الموقف، نتطرق إلى بعضها في السطور التالية.

- ابعد عن الشر وغنيله

يقال هذا المثال حين يريد شخص طيب أن يدخل في علاقة نسب أو مشاركة فى تجارة مع شخص مشهور بسوء طباعه وأخلاقه، فيأتي التحذير من قبل أهل الحارة بهذا المثل "ابعد عن الشر وغنيله"، أى تجنب شره.

- الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح

يقال هذا المثل بقصد البعد عن الشر والفرار منه، بل وسد كل أبوابه وكان هذا الشر عبارة عن ريح عاصف سيقتلع كل ما يقابله.

- فلان محراك شر

هناك أشخاص لا يعبرون في شوارع الخير بل يكون جل همهم هو السير في طرقات الشر، ولا يتأتى من ورائهم إلا الخراب، يعرفهم أهل الحارة جيدا ويبعدون عن طريقهم، لذا يقولون عن الشخص السيء " فلان محراك شر"، ومحراك مفردة مشتقه من المحرك وهو "الموتور" وكأن الشخص الشرير الذى يجلب المشكلات له ولغيره مثل "الموتور" الذى يحرك ماكينة الشر، وفى الصعيد يقولون "فلان زى الفروج يجيب الوساخة في رجليه " وهذا يعنى أنه لا يعود بخير أينما حل.

- فلان يقول للشر اشتر

مثل شعبي يتحدث عن الشخص الملقب بمحراك الشر الذى يجلب المصائب على نفسه وعلى غيره، واذا دققنا النظر في كلمة اشتر سنجد أصلها اجتر مما يوضح لنا معنى المثل، أي أن هذا الشخص السيء يجتر الأزمات اجترارا فيجلب المصائب لكل من حوله، سواء كان في الحارة أو في القرية، وكما قالت العرب كبير النار من مستصغر الشرر، فقد يكون شخص واحد ليس بينه وبين الخير عمار يكون سببا في إثارة الفتن والضغائن التي تورث كرها وحقدا ينتج عنه هلاكا ودمارا، يكون ضحيته أبرياء، أوغر الشرير صدورهم.

موضوعات متعلقة

زواج التجربة.. سبب تحريم الأزهر له وانتظار دار الإفتاء البحث والدراسة (التفاصيل الكاملة)

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون