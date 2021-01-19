«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

- ابعد عن الشر وغنيله

- فلان محراك شر

- فلان يقول للشر اشتر

للشر أمثلة كثيرة يعتد بها في الحارة المصرية، تقال في الوقت المناسب، يسقطها أهل الحارة على حسب الموقف، نتطرق إلى بعضها في السطور التالية.يقال هذا المثال حين يريد شخص طيب أن يدخل في علاقة نسب أو مشاركة فى تجارة مع شخص مشهور بسوء طباعه وأخلاقه، فيأتي التحذير من قبل أهل الحارة بهذا المثل "ابعد عن الشر وغنيله"، أى تجنب شره.- الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريحيقال هذا المثل بقصد البعد عن الشر والفرار منه، بل وسد كل أبوابه وكان هذا الشر عبارة عن ريح عاصف سيقتلع كل ما يقابله.هناك أشخاص لا يعبرون في شوارع الخير بل يكون جل همهم هو السير في طرقات الشر، ولا يتأتى من ورائهم إلا الخراب، يعرفهم أهل الحارة جيدا ويبعدون عن طريقهم، لذا يقولون عن الشخص السيء " فلان محراك شر"، ومحراك مفردة مشتقه من المحرك وهو "الموتور" وكأن الشخص الشرير الذى يجلب المشكلات له ولغيره مثل "الموتور" الذى يحرك ماكينة الشر، وفى الصعيد يقولون "فلان زى الفروج يجيب الوساخة في رجليه " وهذا يعنى أنه لا يعود بخير أينما حل.مثل شعبي يتحدث عن الشخص الملقب بمحراك الشر الذى يجلب المصائب على نفسه وعلى غيره، واذا دققنا النظر في كلمة اشتر سنجد أصلها اجتر مما يوضح لنا معنى المثل، أي أن هذا الشخص السيء يجتر الأزمات اجترارا فيجلب المصائب لكل من حوله، سواء كان في الحارة أو في القرية، وكما قالت العرب كبير النار من مستصغر الشرر، فقد يكون شخص واحد ليس بينه وبين الخير عمار يكون سببا في إثارة الفتن والضغائن التي تورث كرها وحقدا ينتج عنه هلاكا ودمارا، يكون ضحيته أبرياء، أوغر الشرير صدورهم.