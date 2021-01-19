الوزارء العراقي يحدد 10 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية

حدد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن " مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على تحديد العاشر من اكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخاباتالمبكرة".وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق هذا الموعد لإجراء الانتخابات.