الوزارء العراقي يحدد 10 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:12 م
وكالاتطباعة
حدد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن " مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على تحديد العاشر من اكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات
المبكرة".
وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق هذا الموعد لإجراء الانتخابات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن " مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على تحديد العاشر من اكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات
المبكرة".
وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق هذا الموعد لإجراء الانتخابات.