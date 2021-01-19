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اقتصاد

الغرف التجارية: فرص هائلة للتكامل الإفريقى ومشروع قارى للتجارة البينية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:47 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة، إن الغرفة بصدد إصدار مبادرة قارية لتنمية التجارة البينية بين دول إفريقيا، كما ستطلق دراسة لتحقيق التكامل التنموي في إفريقيا من خلال اتحاد الغرف الإفريقية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الإفريقية-الإفريقية، حيث لا يتعدى حجم التجارة البينية لدول القارة حاليًا التي تبلغ حوالي 70 مليار دولار عن 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الإفريقية يقدر بحوالي 452 مليار دولار موزعة على 231 دولة حول العالم، بينما يبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة.
وأضاف "العربي"، أن توجه الدولة المصرية في العودة للبيت الإفريقي واعتماد السياسات والمبادرات التي تعمل على تنمية اقتصاد القارة ككل، وكان أولها إطلاق مبادرة السوق القارية الإفريقية الموحدة خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي كان محفزًا لكل الشركات للتوجه للسوق الإفريقية واستكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك.
وأضاف أن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة إلى العالم، في حين تحتاج العديد من الدول الإفريقية إلى نفس تلك المنتجات وتقوم باستيرادها من خارج القارة، حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومنتجات البلاستيك 45% من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية.
وأوضح أن القارة تمتلك فرصًا هائلة للتكامل الاقتصادي، حيث تمتلك القارة 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم و50% من إنتاج الألماس و45% من إجمالي احتياطي التيتانيوم العالمي و12% من إجمالي احتياطي النفط العالمي و30% من الاحتياطي العالمي من الثروات المعدنية، و43% من الاحتياطي العالمي من الذهب.
وأضاف- أن من ضمن مشروع التكامل الإفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع انشاؤها في جيبوتي وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها على مجتمع الأعمال الإفريقي لتنمية كل النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية ومشروعات قيمة مضافة للمنتجات الإفريقية وتصديرها لأسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في الجالات ذا الأولوية التنموية لاقتصاد القارة.

وأشار "العربي" إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية لها تاريخ وجذور قوية تسمح لمصر أن تزيل كل المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين أشقاء القارة، كما ستتيح الفرصة لحوار إفريقي- إفريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة أبنائها جميعًا في تحقيق أحلامهم في النمو والاستقرار.

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